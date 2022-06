Verso il nuovo codice di deontologia medica: tavola rotonda all'auditorium Petruzzi

C'è anche il fine vita in area critica tra i temi che saranno discussi nel corso di aggiornamento “Verso il nuovo codice di deontologia medica” che si terrà domani, dalle 8 alle 14, presso l'auditorium Petruzzi con i responsabili scientifici Maria Assunta Ceccagnoli (presidente dell'Ordine provinciale medici chiurghi e odontoiatri di Pescara-Omceo) e il vide presidente Renato Seller.

L’evento ripropone la presentazione del codice di deontologia medica vigente (aggiornamento 2014, 2017, 2020) dei suoi allegati (giuramento, indirizzi applicativi agli articoli 30, 47 e 78) e i pronunciamenti recenti della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) su temi di deontologia. Soprattutto vuol fornire una presentazione argomentata, a cura del dottor Pierantonio Muzzetto, presidente coordinatore della consulta nazionale deontologica Fnomceo e presidente Omceo Parma, del nuovo codice in elaborazione. Nel corso dell’evento, con relazioni, con discussione di esperti nell’ambito della tavola rotonda, con la proiezione di un cortometraggio, verranno approfondite anche tematiche quale appunto il fine vita in area critica, le disposizioni anticipate di trattamento, la relazione di cura, il consenso e il dissenso informato e la comunicazione medico paziente. Solo il primo di una serie di appuntamenti di approfondimento. Si tratta quindi un percorso di studio che Omceo Pescara si impegna a proporre ai propri iscritti su tematiche imprescindibili per la professione. L’evento rientra nel piano formativo dell’anno 2022 dell’Omceo Pescara e si rivolge a medici chirurghi ed odontoiatri.