Traffico e disagi lungo l'autostrada A14, code chilometriche nel tratto pescarese

Fine settimana da bollino nero lungo l'autostrada A14 sia nel tratto pescarese che in quello abruzzese.

Traffico e disagi vengono segnalati oggi, sabato 25 luglio, con code chilometriche.

A provocare gli incolonnamenti, oltre al maggiore numero di veicoli presenti in questo fine settimana di luglio visto il periodo delle vacanze, sono come al solito i lavori e la riduzione di carreggiata per questioni di sicurezza.

Questa la situazione come segnala Autostrade per l'Italia:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coda di 1 km tra Lanciano e Val di Sangro per lavori (ore 13:09);

Coda di 2 km tra Vasto Nord e Lanciano per lavori (ore 15:08);

Coda di 1 km tra Pescara Ovest e Pescara sud per lavori (ore 13:41);

Coda di 1 km tra Bivio A14/A25 Torano-Pescara e Pescara Ovest per lavori (ore 11:16);

Coda di 3 km tra Roseto Degli Abruzzi e Pescara Nord per Riduzione di carreggiata (ore 15:06);

Coda di 5 km tra Bivio A14/A25 Torano-Pescara e Pineto per Riduzione di carreggiata (ore 15:24).

foto di repertorio