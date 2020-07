Inizia con code di oltre 4 km il fine settimana lungo l'autostrada A14 nel tratto abruzzese: la situazione

Inizia con le code ed i rallentamenti il fine settimana lungo l'autostrada A14 nel tratto abruzzese, fra le province di Teramo e Pescara. Aspi, infatti, a causa del restringimento di carreggiata ancora presente nel tratto fra Roseto e Pescara Nord, segnala code di circa 4 chilometri a partire dal chilometro 436.

Un chilometro di coda anche fra il bivio della A25/14 ed il casello di Pescara Ovest. Ricordiamo che con la ripresa delle attività e degli spostamenti senza limitazioni dopo il lockdown, la situazione è tornata critica lungo l'autostrada adriatica dove i cantieri ed i lavori di Autostrade per l'Italia per la messa in sicurezza di gallerie e viadotti ha portato, oltre al restringimento della carreggiata, anche a diverse chiusure notturne del tratto fra Pescara Nord ed Atri - Pineto.