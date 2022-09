Code e disagi per i lavori nella galleria San Giovanni sulla tangenziale, la protesta: "Mancano cartelli di segnalazione"

Come previsto la ripresa dei lavori da parte dell'Anas sulla tangenziale di Pescara provocano disagi e code soprattutto nelle ore di punta. In particolare, attualmente è chiusa al traffico la galleria San Giovanni di Montesilvano in direzione sud, con conseguente deviazione del traffico verso l'uscita di Montesilvano zona cimitero per chi si immette sulla tangenziale da Santa Filomena. I lavori erano stati annunciati da tempo dall'Anas, ma a quanto pare molti utenti lamentano l'assenza di cartelli e segnalazioni prima della deviazione, contribuendo quindi ad aumentare le code per il cantiere.

Sui social, su diversi gruppi Facebook locali gli automobilisti avvertono di evitare di salire sulla tangenziale in direzione Pescara da Santa Filomena per evitare di essere deviati obbligatoriamente verso l'altro svincolo criticando l'Anas per non aver adeguatamente segnalato le deviazioni.