Caos all'uscita del parcheggio nell'area di risulta, Gasbarro: "Non ci risultano problemi, verificheremo"

Caos all'uscita del parcheggio nell'area di risulta, nei pressi della stazione ferroviaria di Pescara Centrale. Un nostro lettore ci segnala che ieri sera, intorno alle ore 22, gli automobilisti erano "tutti in fila per uscire, con code di oltre 30 minuti".

Benedetto Gasbarro, amministratore unico della Pescara Multiservice, spiega a IlPescara che "dalle prime informazioni non mi risultano problemi tecnici all'impianto. Proprio ieri, in considerazione del grande flusso di persone, abbiamo affisso molti manifesti nella zona del parcheggio automatizzato al fine di informare i cittadini, che per la prima volta hanno raggiunto la città dopo le restrizioni, sulle modalità di ingresso e uscita dal parcheggio. Comunque stamane mi recherò in loco con il coordinatore Cozzi per un'ulteriore ricognizione".

Gasbarro precisa inoltre che "ieri sono stato personalmente sul posto sia a metà mattinata sia alle ore 17 e, nonostante il grande afflusso, non vi erano difficoltà".