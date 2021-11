Riaprono i cantieri e tornano i disagi in autostrada, file chilometriche tra i caselli di Pescara

Inizia male la settimana sul fronte del traffico lungo l'autostrada A14.

Oggi, lunedì 8 novembre, sono diversi i disagi che vengono segnalati con gli automobilisti incolonnati in più tratti.

Sia tra i caselli di Pescara che nel tratto abruzzese.

Oggi pomeriggio, a causa dei lavori, c'è un chilometro di coda tra i caselli di Lanciano e Ortona in direzione Pescara, un altro km tra Pescara sud e Pescara ovest in direzione Ancona, 2 km tra Pescara Nord/Città Sant'Angelo e Atri/Pineto in direzione Ancona e 3 chilometri tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova sempre in direzione nord.