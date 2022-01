Tamponi Covid ad alunni e studenti, lunghe code davanti alle scuole [FOTO]

Lunghe code e file a Pescara nella mattinata odierna (sabato 8 gennaio) al di fuori della scuola Rossetti in via Raffaello e del liceo Galilei in via Balilla dove è in corso lo screening della popolazione scolastica.

Vengono infatti eseguiti i tamponi antigenici rapidi su base volontario in vista del rientro in classe programmato per lunedì 10 gennaio.

Si sono verificati però lunghi tempi di attesa visto che alunni e studenti hanno risposto in massa alla possibilità offerta dall'amministrazione comunale.

«Come facilmente prevedibile ecco la Rossetti per le elementari e medie e il Galilei per le superiori», scrive il consigliere regionale del Pd, Antonio Blasioli, nel condividere due foto e un video sul suo profilo Facebook, «file e poco personale per i tamponi».