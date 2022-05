Tornano le code lungo l'autostrada A14: 4 km fra Atri Pineto e il bivio A14/A25 Torano - Pescara

Tornano le code e i disagi per gli automobilisti e gli autostrasportatori lungo l'autostrada A14. Aspi, infatti, segnala alle 16 di oggi 9 maggio circa 4 km di coda per lavori nel tratto fra il casello di Atri - Pineto e il bivio A14/A25 Torano Pescara. I rallentamenti sono presenti lungo la carreggiata nord, in direzione Ancona. Coda anche fra i caselli di Pescara sud e Pescara ovest sempre per lavori.