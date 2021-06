Ancora code lungo l'autostrada A14: 3 km fra Pescara nord Città Sant'Angelo e Pineto

Proseguono i disagi per gli automobilisti e mezzi pesanti lungo l'autostrada A14, nel tratto fra le province di Teramo e Pescara. Anche nella giornata di oggi, 7 giugno, sono segnalate code di 3 km fra i caselli di Pineto e Pescara Nord - Città Sant'Angelo in direzione Ancona a causa dei cantieri stradali e delle deviazioni e restringimenti di carreggiata.

Anche nel fine settimana, nonostante lo stop ai mezzi pesanti, si sono registrate code fino a quattro chilometri nel tratto abruzzese della A14, in particolare fra Pescara Nord Città Sant'Angelo, Pineto, Pescara Ovest e lo svincolo della A24/25.

Ricordiamo che la scorsa settimana la Regione aveva incontrato il Mit e i vertici di Aspi per discutere dello stop dei cantieri durante i mesi estivi per evitare i disagi registrati negli ultimi anni in concomitanza con gli esodi turistici.