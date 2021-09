Tornano le code lungo l'autostrada A14 nel tratto abruzzese per i cantieri aperti

Nel tratto teramano e pescarese dell'autostrada, in direzione Taranto, si registrano oltre 4 km di coda per i cantieri operativi di Aspi

Venerdì all'insegna delle code lungo l'autostrada A14 nel tratto teramano e pescarese per i numerosi cantieri aperti da Aspi dopo la pausa estiva.

Due chilometri di coda sono segnalati in direzione Ancona fra i caselli di Roseto degli Abruzzi e Giulianova, 4 km fra Val Vibrata e Roseto in direzione Taranto, 3 km fra Roseto e Pescara Nord per lavori. Rallentamenti e code a tratti anche fra Pescara Nord e il bivio A14/A25 in direzione Taranto.