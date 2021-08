Inizia l'esodo per le vacanze anche lungo il tratto abruzzese dell'A14: code e rallentamenti

Giornata da bollino nero per l'esodo delle vacanze anche sulle autostrade abruzzesi, anche se fino ad ora la situazione è relativamente sotto controllo. Autostrade per l'Italia ha infatti classificato sabato 7 agosto come giornata critica per le partenze degli automobilisti verso le destinazioni delle vacanze.

Nel tratto abruzzese e marchigiano dell'A14 si registrano code e rallentamenti a tratti fra Loreto Marche e Pescara sud: nonostante i cantieri siano fermi, molti tratti sono ancora transitabili su una sola corsia. Code anche al casello autostradale in uscita a Città Sant'Angelo - Pescara Nord.