L'attacco del Codacons a Strada dei Parchi sulle autostrade A24 ed A25: "Chiedono di separare la gestione dagli incassi"

Duro affondo del Codacons contro Strada dei Parchi, dopo la prima udienza di merito nel Tar del Lazio per la questione delle concessioni stradali. L'associazione dei consumatori, infatti, parla di uno scandalo dopo la seduta di ieri 20 settembre durante la quale la difesa di Strada dei Parchi avrebbe chiesto al giudice di separare la gestione dell’infrastruttura dagli incassi, contro il preciso disposto della legge.

"Una tesi che sembrerebbe voler attribuire ad Anas il compito di gestire le autostrade A24 e A25, distribuendo però gli incassi o parte di essi a Strada dei Parchi. Una richiesta che l’associazione dei consumatori contrasterà in ogni sede di giudizio, poiché palesemente destituita di ogni fondamento e palesemente contraria alle disposizioni di legge. Si attende per mercoledì 21 settembre la decisione del Tar che, come in passato, finirà dinanzi al Consiglio di Stato, con i giudici di Palazzo Spada che hanno già bocciato le tesi del tribunale amministrativo sul caso di A24 e A25."

Ricordiamo che attualmente, come stabilito dal Consiglio di Stato, la gestione delle due autostrade è in mano ad Anas in quanto i giudici hanno accolto il ricorso presentato da Codacons e Governo, fino a ieri 20 settembre data in cui è iniziato il procedimento di merito nel Tar del Lazio per il quale si attende il pronunciamento oggi 21 settembre