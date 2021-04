L'attacco del Codacons alla Regione Abruzzo: "Sui vaccini informazioni scarse e confuse ai cittadini"

Per questo, l'associazione che tutela i consumatori ha organizzato un webinar sull'argomento in programma lunedì 19 aprile

Tanta confusione e poche informazioni dalla Regione Abruzzo ai cittadini per quanto riguarda la campagna vaccinale. A dirlo è il Codacons che ha organizzato a tal proposito un webinar lunedì 19 aprile dalle 16.30 dove esperti e professionisti risponderanno alle tante domande e ai dubbi dei cittadini riguardanti la sicurezza dei vaccini, il calendario vaccinale e tutte le problematiche legati alla vaccinazione anti Covid. Saranno a disposizione medici ed esperti ovvero Carlo Rumi (specialista in medicina interna del policlinico Gemelli di Roma) e Luigi Cavanna direttore del dipartimento di OncoEmatologia dell’azienda usl di Piacenza.

La pagina di iscrizione e accesso al webinar è la seguente: https://attendee.gotowebinar.com/register/6841837961938721035

Disponibile anche un decalogo a sostegno degli utenti, da parte dello staff medico del Codacons con consigli utili in tema di cure e terapie e sugli esami da sostenere prima delle vaccinazioni per escludere il rischio trombosi:

A sostegno degli utenti, inoltre, lo staff medico del Codacons ha pubblicato sul web un decalogo con tutti i consigli utili in tema di cure e terapie in caso di contagio e sugli esami da eseguire prima delle vaccinazioni per escludere il rischio trombosi. disponibile al link https://codacons.it/decalogo-covid/