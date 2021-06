Il Codacons contro i proprietari maleducati di cani: "Ecco come segnalare i casi alle Asl"

L'associazione che tutela i consumatori ha deciso di predisporre assistenza legale e modulistica per chi vive situazioni problematiche con i proprietari di cani che non rispettano le regole

Il Codacons Abruzzo scende in campo contro i proprietari maleducati di cani. L'associazione che tutela in consumatori, infatti, ha deciso di assistere i cittadini che da tempo lamentano disagi per i comportamenti di alcuni proprietari di cani che non rispettano le regole, ad esempio che fanno defecare il proprio animale sui marciapiedi senza raccogliere gli escrementi, o che arrecano disturbo ai vicini lasciando abbaiare i cani in modo incessante e non provvedendo alla cura dell’igiene degli stessi, generando odori molesti nei condomini

Spesso questi diverbi sfociano in cause legali fra vicini, per colpa ovviamente non degli animali ma dei proprietari, calpestando quindi il diritto a vivere la casa, le occupazioni, il lavoro, lo studio ed il riposo.

Per tale motivo il Codacons, a seguito delle crescenti segnalazioni ricevute dai cittadini della regione circa problemi legati alla scarsa cura dei cani, lancia oggi una azione legale mettendo a disposizione degli utenti un modulo da inviare alle Asl locali laddove si ritiene sussistere una cattiva cura ed una scarsa condizione igienica dell’animale.

Il modulo è disponibile alla pagina: https://codacons.it/anche-tu-sei-vittima-di-rumori-molesti-provocati-dagli-animali-dei-tuoi-vicini-e-della-piu-totale-maleducazione-dei-loro-padroni