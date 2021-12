Da Codacons e Coldiretti centinaia di pacchi alimentari "Made in Italy"destinati alle famiglie bisognose abruzzesi

Anche in Abruzzo centinaia di famiglie in difficoltà hanno ricevuto o riceveranno nei prossimi giorni i pacchi alimentari offerti da Coldiretti, Codacons, Campagna Amica e Filiera Italia nell'ambito dell'iniziativa nazionale di solidarietà avviata dall'associazione per la tutela dei consumatori. Consegnati complessivamente mezzo milione di kg di cibo per coloro che si trovano in difficoltà anche a causa della pandemia e delle sue conseguenze sul mondo economico e occupazionale. Il presidente nazionale del Codacons Carlo Rienzi:

“Partiranno in questi giorni centinaia di pacchi diretti alle famiglie in difficoltà dell’Abruzzo, individuate grazie ai servizi sociali e alle parrocchie della regione. Ogni nucleo riceverà 50 kg di prodotti alimentari rigorosamente “Made in Italy”: pasta, legumi, passata di pomodoro, cotechino, prosciutto crudo, farina, latte ma anche panettoni, pandori, olio extra vergine di oliva, mortadella, carne in scatola biscotti e omogeneizzati”.

Rienzi poi ha ringraziato Coldiretti per il sostegno nell'iniziativa, aggiungendo che anche i cittadini più poveri abruzzesi potranno trascorrere un Natale più sereno, imbandendo le proprie tavole con prodotti made in Italy ed eccellenze agroalimentari:

"Un progetto di solidarietà che, oltre ad aiutare le famiglie più povere, consente di valorizzare e far conoscere in tutta Italia le qualità dei prodotti alimentari tipici del nostro paese”.