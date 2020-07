Autostrada A14 nel caos, 10 km di coda tra Giulianova e Pescara

Autostrada A14 da incubo nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 28 luglio, nel tratto abruzzese con traffico e code chilometriche.

A causare gli incolonnamenti chilometrici è sempre il restringimento della carreggiata deciso dall'autorità giudiziaria per questioni legate alla sicurezza.

Automobilisti infuriati per essere costretti a impiegare ore per percorrere pochi chilometri sotto al sole con il grande caldo di oggi.

Come segnala Autostrade per l'Italia alle ore 19:42, c'è una coda di 10 km tra Giulianova e Pescara Nord per riduzione di carreggiata.