La settimana dell'autostrada A14 inizia con 2 chilometri di coda dopo il casello di Pescara nord/Città Sant'Angelo

Inizia male la settimana per gli automobilisti che utilizzano l'autostrada A14 nel tratto subito dopo i caselli pescaresi.

Come tradizione ormai nota, a causa dei lavori in corso nel tratto compreso tra i caselli di Pescara Nord/Città Sant'Angelo e Atri/Pineto viene segnalata (alle ore 10:15) una coda di 2 km in direzione Ancona.

Come si legge sul sito di Autostrade per l'Italia a provocare la coda, dal km 362, sono i cantieri presenti lungo il tratto in questione.

Disagi anche nel tratto più a nord, quello tra Atri/Pineto e Roseto degli Abruzzi dove il traffico è rallentato sempre a causa dei lavori in corso.