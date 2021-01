Traffico autostrada A14, coda tra Pescara Sud e Ortona per un veicolo in avaria

Traffico lungo l'autostrada A14 oggi, martedì 12 gennaio, nel tratto abruzzese tra i caselli di Pescara Sud/Francavilla al Mare e Ortona.

Come fa sapere Autostrade per l'Italia (ore 18:21) a provocare la coda è un veicolo in avaria.

Il mezzo è fermo all'altezza del km 395.

