Ancora disagi lungo l'autostrada A14, 3 km di coda dopo Città Sant'Angelo

Coda di 3 chilometri lungo l'autostrada A14 tra i caselli di Pescara nord/Città Sant'Angelo e Atri/Pineto nel pomeriggio di lunedì 12 febbraio.

Come segnala il sito di Autostrade per l'Italia a provocare i disagi sul traffico sono i lavori presenti in quel tratto.

La coda è lungo la carreggiata in direzione di Ancona dal km 362.6.

Sempre per lavori si registra traffico rallentato tra bivio A14/A25 Torano-Pescara e Pescara nord/Città Sant'Angelo. E un chilometro di coda si registra anche tra i caselli di Pescara sud/Francavilla e Pescara ovest/Chieti sempre a causa dei cantieri.