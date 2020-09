Cnsas e Parco della Majella insieme per "educare" escursionisti e visitatori alla montagna

Il soccorso alpino e speleologico Cnas ha firmato una convenzione con il Parco della Majella per avviare una serie di attività informative ed educative fra i visitatori ed escursionisti che frequentano il parco. L'obiettivo è la tutela e la sicurezza stessa dei visitatori, oltre alla salvaguardia, sviluppo e corretta fruizione delle risorse naturali.

L'accordo è stato firmato a Caramanico Terme nella sede del Parco della Majella. Questo accordo è il primo del genere in Abruzzo, e prevede anche l'aggiornamento ed arricchimento della segnaletica lungo i 1000 km di sentieri. Il presidente del Parco Zazzara:

Abbiamo un rapporto già avviato con il Cnsas e con il Cai per garantire la sicurezza nel territorio della Majella. Questa convenzione è un ulteriore approfondimento e soprattutto è un supporto all'azione del Cnsas con un piccolo sostegno economico per le spese da loro sostenute. Siamo uno dei primissimi Parchi in Italia a farlo. Quello del massiccio della Majella è un territorio con diversi aspetti naturali che pongono la necessità di diverse tecniche di intervento e un partner come il soccorso Alpino e, sottolineo, speleologico, offre maggiore senz'altro maggiore sicurezza



Il presidente Cnsas Abruzzo Perilli sottolinea l'importanza delle attività di formazione ed informazione per prevenire incidenti in montagna: dall'attrezzatura che dev'essere adeguata, all'abbigliamento adatto per repentini cambi climatici.

