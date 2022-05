La Cna sul cortometraggio di Andrea Gatopoulos a Cannes: "La prima assoluta di un cineasta abruzzese"

Grande soddisfazione da parte della Cna abruzzese per la partecipazione al Festival del cinema di Cannes di Andrea Gatopoulos, cineasta 28enne pescarese che figura nel programma ufficiale della manifestazione. La Cna ha sottolineato come il budget speso per il cortometraggio sia stato appena di 500 euro, che è nulla rispetto ai budget milionari dei film della produzione dei grandi colossi.

Il suo cortometraggio “Happy New Year, Jim” sarà infatti proiettato domani pomeriggio, 26 maggio, al Théâtre Croisette (repliche previste nei giorni successi al Cinema Olympia ed al Cinema Alexandre III) all’interno del cartellone ufficiale della kermesse che vede sfilare in questi giorni sul mitico red carpet della città della Costa Azzurra i nomi più importanti della cinematografia mondiale, nella rassegna "Quinzaine des réalisateurs" che comprende una quindicina di registi per il cinema innovativo e sperimentale mondiale. Il film è stato girato interamente all’interno dei videogiochi, racconta di un dialogo tra due pro-gamer durante la notte di Capodanno: con Jim e Morten che giocano ai videogiochi tutta la notte, come del resto ogni giorno, ma con Morten che stavolta è a disagio.

"Il suo prodotto è stato realizzato da “Il Varco”, casa di produzione cinematografica associata a Cna Cinema e Audiovisivo Abruzzo, in co-produzione con Naffintusi e Nieminen Film, segnando quello che non può non essere già considerato come un record assoluto per il festival: un budget di soli cinquecento euro, che tuttavia non ha fatto ombra al talento ed alla qualità. Con l’approdo a Cannes, la casa di produzione pescarese mette a segno un altro colpo, dopo “Lumina” di Samuele Sestieri (proiettata a Rotterdam), “Eva” di Rossella Inglese (presente alla Settimana della Critica di Venezia) e “Sacro Moderno” di Lorenzo Pallotta, che ha fatto la sua apparizione alla Festa del Cinema di Roma."