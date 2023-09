Il Club Aquatico si aggiudica la gestione per 20 anni delle Naiadi: "A breve ci sarà la riapertura"

Le Naiadi riapriranno entro poche settimane, forse anche per la metà di ottobre. A dirlo il presidente del Club Aquatico Riccardo Fustinoni da noi raggiunto dopo la notizia confermata che la società sportiva ha presentato un'offerta per la gestione ventennale delle Naiadi accolta dalla Regione. Dunque manca solo l'ufficialità con la stipula del contratto ma l'impianto sportivo sembra dunque aver trovato finalmente una gestione a lungo termine per riprogrammare con sicurezza tutte le attività agonistiche e quelle degli utenti che la frequentano amatorialmente.

"Attendiamo ovviamente l'iter burocratico con la firma della convenzione, ma il Club Aquatico avrà la gestione a lungo termine dell'impianto. Ora stiamo lavorando alacremente per riuscire a riaprire tutti i servizi nel minor tempo possibile. Abbiamo avuto alcuni ritardi per la questione delle volture delle utenze ma il problema si sta risolvendo in queste ore. L'obiettivo è riuscire ad aprire in poche settimane e se possibile anche per la metà del mese di ottobre".

Ricordiamo che il Club Aquatico aveva ricevuto già in estate la concessione per la gestione temporanea fino alla fine del 2023. Sulla chiusura delle Naiadi era scoppiato uno scontro politico con il centrosinistra regionale e comunale che parlava di poca trasparenza e dubbi nell'affidamento dell'impianto sportivo alla società sportiva, mentre dal centrodestra e dalla giunta regionale erano arrivate sempre rassicurazioni soprattutto sulla conclusione, con esito positivo, del bando di gara europeo che avrebbe portato in pochi mesi ad un'affidamento a lungo termine delle Naiadi, punto di riferimento storico per l'attività natatoria e sportiva della città oltre che luogo d'intrattenimento dove si sono tenute negli anni decine di concerti e manifestazioni importanti.