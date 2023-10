La replica del Club Aquatico sui disservizi nelle Naiadi e l'attacco a Blasioli: "Critiche strumentali non coerenti con la realtà"

Dura replica del Club Aquatico che ha preso in gestione per 20 anni le Naiadi, in merito sia alle polemiche per i disservizi che si sarebbero verificati nei primi due giorni di apertura al pubblico, sia per le dichiarazioni del consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli relative alla procedura di assegnazione del bando:

"Il Club Acquatico Pescara c'è, ci mette la faccia l'impegno e tutta la sua esperienza è così come da anni gestisce con enorme soddisfazione da parte dell'utenza e della proprietà pubblica la piscina provinciale in via Volta alla stessa maniera gestirà per i prossimi vent'anni l'impianto delle Naiadi, i detrattori possono mettersi l’anima in pace.

Per quanto attiene ai paventati disagi, scritti a grandi caratteri nel titolo di alcuni articoli comparsi sulla stampa, sono assolutamente non coerenti con la realtà e non sono altro che una critica strumentale espressa al secondo giorno di apertura e con lavori ancora in corso, basati principalmente su dichiarazioni di ex collaboratori che hanno contribuito al fallimento di fatto delle ultime gestioni e che per questo non faranno parte della nuova stagione di rilancio dell'impianto o, in altro modo, da politici che stanno portando avanti la propria campagna elettorale sulle spalle dei dipendenti (50% dei quali già riassorbito) e della società Club Aquatico Pescara, senza la quale ad oggi l'impianto sarebbe chiuso, morto e sepolto. "

La società poi passa al contrattacco in merito alla questione dei dipendenti in particolare contro Blasioli:

"Politici che oggi parlano di dipendenti associazioni che non rientrerebbero senza aver contezza di nulla e che negli ultimi quattro anni non si sono mai affacciati nell'impianto e non tenendo minimamente in considerazione del miracolo che è stato fatto nel riaprire all'utenza l'impianto a 15 giorni dall'inizio dell'erogazione dell'energia elettrica. Le esternazioni senza fondamento del consigliere Blasioli concorrono a danneggiare l'immagine di una società che opera con serietà da 18 anni, che ha conti perfettamente in linea con un buon sistema gestionale e dovrà lui rispondere di fronte ad utenti e dipendenti della campagna di terrore che sta portando avanti, non contento delle falsità dichiarate strada facendo ovvero “la Regione non ha un piano per Le Naiadi”, "le piscine non riapriranno”, “i dipendenti non saranno riassorbiti” ci aspettiamo oramai solo che critichi la tecnica usata nella lezione di Zumba

Invitiamo caldamente Blasioli ad emulare il suo presidente Marsilio per constatare di persona la temperatura dell'acqua, certo che avrà uno stile perfetto, almeno stando a tutto ciò che solitamente dichiara di far meglio degli altri. Ancora più falso è l'accostamento fatto fra l'attuale gestione ed una bancarotta avvenuta anni fa da altri soggetti che nulla hanno a che vedere con il Club Aquatico Pescara società sana, espressione del territorio, con performance sportive e gestionali di primaria importanza."