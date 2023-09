Il Club Aquatico sulla gestione delle Naiadi: "La priorità saranno gli utenti e le risorse umane"

La società sportiva Club Aquatico Pescara commenta l'accordo firmato con la Regione Abruzzo per la gestione diretta, fino al 31 dicembre 2023, delle Naiadi in attesa della chiusura del bando europeo per la gestione ventennale dell'impianto.

"La scelta di mettere a disposizione della collettività la nostra esperienza e la nostra organizzazione tecnico-sportiva è di certo stata dettata dalla volontà di poter dare per quanto possibile una continuità a tutti gli atleti agonisti, alle associazioni ed a tutti gli utenti che di anno in anno continuano a dare fiducia a questa struttura sportiva. Non si tratta certamente di un percorso agevole ma abbiamo la consapevolezza delle ns capacità manageriali tali per cui saremmo pronti anche a gestioni di più ampio respiro. Per noi la priorità saranno gli utenti e le risorse umane che potranno garantire un ottimo livello di servizio in una ottica di sostenibilità che purtroppo in passato è mancata

La nostra sarà una gestione inclusiva e di integrazione verso tutti gli utenti allo scopo di riportare serenità ed entusiasmo all’interno di quella che per noi è di fatto il nostro habitat famigliare e sportivo. Un villaggio a misura di tutte le fasce di utenza, dai bambini agli anziani, Per le diverse tipologie di attività sportive."

La società aggiunge che la struttura sarà un punto di riferimento non solo per eventi sportivi ma anche per l'intrattenimento:

"Ringraziamo la regione per aver lavorato duramente allo scopo di trovare la miglior strada al fine di mantenere aperto l’impianto è per aver riposto fiducia nella nostra società che si adopererà da subito nel riattivare la funzionalità garantendo a tutti gli utenti il comfort atteso. Siamo certi che le piscine Le Naiadi ripartiranno con nuovo slancio, entusiasmo e servizio grazie all’impegno che ognuno dei collaboratori saprà dare."