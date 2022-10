Climbing for climate: anche l'università d'Annunzio in prima linea con il Cai per la lotta ai cambiamenti climatici

Anche l'università d'Annunzio Chieti-Pescara ha partecipato alla quarta edizione di "Climbing for climate", l'evento organizzato dalla Rete università per lo sviluppo sostenibile (Rus) e il club albino italiano (Cai) per sensibilizzare l'opinione pubblica, anche a livello internazionale, sul tema del cambiamento climatico e le sue conseguenze.

Sono state complessivamente 43 gli atenei di 16 regioni italiane che già da luglio e fino al 25 ottobre hanno organizzato e stanno organizzando escursioni e trekking nelle aree protette e nei luoghi in cui gli effetti del cambiamento climatico sono tangibili, coinvolgendo oltre 1.300 persone, tra studenti e studentesse, docenti, ricercatori e ricercatrici, personale degli atenei, rappresentanti del Cai e giornalisti. Università d'Annunzio che tra l'altro, come annunciato nei giorni scorsi dal rettore Sergio Caputi, nella sede della Stella Maris di Montesilvano che gestirà per i prossimi 29 anni, avrà proprio il Centro studio del clima e della sostenibilità previsto nell'ambito del Rus.

“Le ricerche che vengono condotte dalle comunità scientifiche confermano che ogni decimo di grado di aumento delle temperature medie globali comporta incrementi sempre più catastrofici e irreversibili dei rischi e dei costi della crisi climatica - ricorda l'organizzazione di Climbing for climate - Il cambiamento climatico, l'aggressione alla biodiversità e agli equilibri naturali stanno uccidendo, direttamente e indirettamente, milioni di persone ogni anno, e il bilancio non può che aggravarsi. Proprio perché consapevoli da molto tempo di questa traiettoria, l'impegno scientifico, divulgativo e di promozione della consapevolezza dell'intensità di questi rischi non può che aumentare da parte delle comunità universitarie”.

Un consenso che si è già ampliato e cui tutte le università abruzzesi hanno aderito.