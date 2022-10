Gli studenti del Galilei a lezione di clima: parte il progetto sull'impatto ambientale del biossido di carbonio

Gli studenti del liceo Galileo Galilei “a lavoro” per comprendere l'importanza di tutela ambientale vivendo, in prima persona, l'impatto ambientale che ha il biossido di carbonio. E' partito il progetto che coinvolge gli studenti delle seconde superiori delle sezioni F,G e I dell'istituto che vede la partecipazione del docente ordinario di fisica dell'atmosfera e climatologia dell'università di Chieti-Pescara Piero Di Carlo. A coordinarlo è la professoressa Mita Dusconi che è anche referente del progetto, con la collaborazione professoresse Rosa Zollo, Lara Bianchini, Paola Renzetti e Maria Perna.

Tra gli obiettivi, spiega la Dusconi, quello “di creare nei nostri alunni, la consapevolezza della preziosità dell'ambiente, del pianeta e del mondo in cui vivono, in maniera tale da saperlo preservare e addirittura migliorare nel tempo, con abitudini più opportune”.

Tre le attività previste: la raccolta dei dati su trasporti, consumi, riciclo e raccolta differenziata con un questionario che vedrà coinvolti tutti gli oltre 1.600 alunni del liceo Galilei; la quantificazione della anidride carbonica emessa nelle due sedi scolastiche in base ai dati raccolti; e misure sperimentali di concentrazione e flussi di anidride carbonica.

“Nel progetto l'idea è quella di sensibilizzare i ragazzi sulle tematiche di base - aggiunge Di Carlo - partendo dai cardini del sistema climatico e atmosferico, per poi passare all'analisi dati, con un supporto marginale da parte mia, e infine per arrivare ad eseguire misure sperimentali con degli strumenti che ci permettono di verificare i flussi e la concentrazione di biossido di carbonio, in maniera da mettere insieme anche questo aspetto più laboratoriale che è sempre interessante per i ragazzi”.