La pescarese Claudia Di Pasquale è la nuova presidente nazionale dell'Age (associazione italiana genitori)

È la pescarese Claudia Di Pasquale il nuovo presidente nazionale dell’Age (associazione italiana genitori).

Succede a Rosaria D’Anna dopo due mandati alla guida di A.ge Nazionale.

Durante i lavori del congresso nazionale è stato rinnovato anche il consiglio direttivo per il prossimo triennio.

Laureata in Giurisprudenza, sposata e madre di 3 figlie, ha iniziato il suo percorso, come presidente di A.ge Pescara, «con la forte motivazione di essere un genitore più consapevole e dedito alla partecipazione attiva nel percorso educativo delle sue figlie», spiega la neo presidente. Nel suo impegno ha perseguito «la promozione della partecipazione attiva di tutti i genitori» promuovendo iniziative anche a tutela della salute dei propri figli. Dal 2011 è delegata A.ge Abruzzo e coordinatore Forags Abruzzo e presidente dell’A.ge di Pescara.

Che cosa è l'A.ge

L’associazione italiana genitori nasce nel 1968 su iniziativa di un piccolo gruppo di genitori, coordinati da Ennio Rosini e Angela Crivelli, per riunire iniziative già presenti in varie parti d’Italia attuate da genitori animati da un forte senso civico, consapevoli che il ruolo educativo dei genitori va compreso e assunto anche nell’ambito sociale. Oggi conta 95 sedi in Italia. L’associazione italiana genitori, che nel 2018 ha compiuto 50 anni, nasce dalla constatazione che nella società, non ci fosse un luogo (in senso figurato) in cui i genitori “in quanto tali” potessero incontrarsi per dibattere e approfondire i problemi connessi al loro impegnativo ruolo di responsabili dell’educazione dei figli. Da 55 anni l’associazione italiana genitori riunisce genitori che mettono al centro, la responsabilità dell’essere genitori, la consapevolezza del proprio ruolo educativo in famiglia e nella vita sociale, per essere lievito e fermento in tutti i luoghi dove “si agisce” l’educazione dei figli. L’A.ge. opera, inoltre, nel settore delle politiche per la famiglia, dei media, dell’educazione con il fine principale di promuovere quanto è necessario per il bene dei figli sotto il profilo sociale, culturale, etico, fisico e psicologico e di affiancare e sostenere i genitori nel loro difficile compito educativo. Le associazioni di genitori contrastano l’individualismo, diffondendo uno stile d’azione basato sulla solidarietà reciproca. I genitori che entrano in una rete di genitori e di famiglie si rigenerano e diventano protagoniste della vita sociale. Le parole chiave di questa attività sono: sostegno ai genitori, alla famiglia, gestione della conflittualità, accoglienza, ascolto, responsabilizzazione genitoriale, attivazione delle risorse personali, consapevolezza delle proprie risorse e delle conseguenze del conflitto, prevenzione del disagio infantile e della violenza intra-familiare. Svolgiamo con impegno attività a supporto di genitori e figli, attraverso ascolto e sostegno, campagne informative, convegni e incontri sul territorio in scuole, parrocchie e istituzioni, distribuendo materiali divulgativi cartacei e multimediali, mettendo la famiglia al centro della comunità educante.