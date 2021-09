Classifica dei giornali online abruzzesi più letti ad agosto, i dati della piattaforma Similarweb

Anche ad agosto, i due giornali abruzzesi del gruppo editoriale Citynews, IlPescara e ChietiToday, si confermano al secondo posto nella classifica dei giornali on line più letti. Prima troviamo solo il sito de "Il Centro" (ilcentro.it).

Con 3,88 milioni di visite "Il Centro", che ha una copertura regionale e si occupa anche di temi di carattere nazionale, è in vetta alla classifica.

Al secondo posto, con 1,75 milioni ma con una copertura di due sole province, ci sono "IlPescara" (857,68) e "ChietiToday" (895,35 K) .

Al terzo posto troviamo Rete8.it con 1,11 milioni. A ruota seguono Cityrumors.it (1,05 milioni) e Zonalocale.it (858,43 K).

Il fine della classifica ha lo scopo di fotografare la situazione dei principali giornali online di informazione letti a Pescara e in Abruzzo. Per formare la graduatoria abbiamo scelto di utilizzare la piattaforma Similarweb, che rileva i dati di traffico e li pubblica in modo accessibile e visibile per tutti.

(Le realtà editoriali della categoria news & media non presenti in classifica e che invece volessero comparire possono scrivere una mail all'indirizzo chietitoday@citynews.it).