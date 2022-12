Qualità della vita 2022, la provincia di Pescara risale 5 posizioni (è 44esima): è la prima in Abruzzo

La provincia di Pescara si attesta al 44esimo posto nella classifica della Qualità della vita 2022 stilata dal quotidiano economico Sole 24 Ore.

La nostra provincia guadagna 5 posizioni rispetto alla scorsa rilevazione.

L'indagine di quest'anno dà ampio spazio alle ricadute sul territorio dei grandi shock 2022: guerra in Ucraina, caro-energia, inflazione.

A guidare la classfica sono le province di Bologna, Bolzano e Firenze. In Abruzzo, dopo Pescara troviamo L'Aquila al 63esimo posto (-1), Teramo al 68esimo posto (invariato) e Chieti al 75esimo (-12).

Anche quest'anno l’indagine della Qualità della vita del Sole 24 Ore prende in esame 90 indicatori, suddivisi nelle tradizionali sei macro-categorie tematiche (ciascuna composta da 15 indicatori) che accompagnano l’indagine dal 1990: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.

Il risultato migliore Pescara lo ottiene per l'indice del clima (3° posto) ovvero la media in base a 10 parametri climatici tra cui soleggiamento, ondate di calore, piogge, umidità. Quello peggiore invece riguarda i reati legati agli stupefacenti (spaccio, produzione, etc.) con il 98° posto. L'incremento maggiore la nostra provincia l'ottiene nella categoria ambiente e servizi con un incremento di 32 posizioni, mentre il dato più negativo è quello relativo alla categoria Demografia e Società dove la perdita è di 18 posizioni.

«Pescara sale di cinque posizioni per Qualità della Vita, quarantaquattresima in Italia, seconda del centro-sud, prima in Abruzzo», commenta il sindaco di Pescara, Carlo Masci, «non ci esaltiamo quando i numeri ci danno ragione, come in questa classifica, e non ci abbattiamo quando succede il contrario, ma continuiamo a lavorare, in un periodo di grandi difficoltà, affinché Pescara possa sempre più crescere in qualità della vita nel confronto con le altre realtà territoriali italiane».

Tutti i dettagli della graduatoria con le classifiche dei singoli indicatori è disponibile al seguente link: https://lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita/