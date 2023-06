Pescara è ultima in Abruzzo secondo l'indice di vivibilità climatica

Il clima meno piacevole in Abruzzo tra i capoluoghi di provincia sarebbe quello di Pescara.

A dirlo è la classifica elaborata da Ilmeteo.it e Il Corriere della Sera basata sull’indice di vivibilità climatica del 2022.

Il capoluogo adriatico si posiziona al 36esimo posto in Italia con un punteggio di 653.

I parametri dell’elaborazione che ha permesso di conoscere il clima di un determinato centro urbano nel 2022 individuando le condizioni ottimali, di benessere, di stress o di disagio sono: brezza estiva, comfort per umidità, escursione termica, giorni freddi, giorni di pioggia, indice di calore, nebbia, notti tropicali, nuvolosità diurna, ondata di calore, piogge intense, raffiche di vento, siccità e ore di sole.

Il migliore indicatore a Pescara è quello relativo ai giorni freddi, parametro per cui la nostra città si posiziona al quinto posto in Italia, mentre i peggiori riguardano l'escursione termica (85esimo posto) e le raffiche di vento (95esimo posto).

Pescara poi è 58esima per quanto concerne le piogge intense, 23esima per la nebbia, mentre è 73esima per la nuvolosità diurna.

In Abruzzo L'Aquila è al secondo posto (26/mo a livello nazionale), Teramo al terzo (33/ma in Italia) e Chieti risulta la migliore piazzandosi al 16esimo posto.

A livello nazionale è Macerata la città italiana dove si vive meglio dal punto di vista del clima; seguono Savona e Matera. In coda alla classifica ci sono Olbia, Cremona e Catania.