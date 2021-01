Coronavirus e scuola, più di 130 classi in quarantena in Abruzzo: a Pescara la situazione più critica

Complessivamente sono più di 130 le classi in quarantena per casi di Covid-19 (Coronavirus) in Abruzzo.

Dunque parliamo di migliaia di persone, come riferisce Ansa Abruzzo, tra studenti, insegnanti e collaboratori.

La situazione più critica da questo punto di vista è a Pescara e nella sua provincia.

Solo nella nostra città infatti sono più di 60, per un totale di oltre 1.200 persone, le classi finite in isolamento fiduciario. Nelle ultime città, per il capoluogo adriatico i dati parlano di quasi 800 contagi dal primo gennaio a oggi con una media superiore ai 27 casi al giorno. Sono stati registrati casi di Covid-19 e classi in quarantena in 8 istituti comprensivi su dieci. Nelle ultime ore si sono aggiunte due classi dell'infanzia e due della primaria al comprensivo '6'; positivi anche tre docenti e tre collaboratori scolastici. A questi numeri si aggiungono quelli delle scuole superiori, dove pure ci sono casi di positività tra alunni e docenti, e quelli degli istituti delle altre località della provincia.