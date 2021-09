La quarantena varrà per oggi, 20 settembre, e domani, 21 settembre. In questi due giorni le attività didattiche si svolgeranno in modalità on line

Tre classi in quarantena precauzionale alla scuola ‘Dante Alighieri’ di Spoltore. È lo stesso istituto di via Montesecco a darne notizia, in una comunicazone pubblicata sul sito Internet ufficiale e firmata dal preside Bruno D’Anteo. Le classi coinvolte dal provvedimento sono la 1 B, 2 B e 3 B, che hanno frequentato le lezioni il 16 e 17 settembre.

La quarantena varrà per oggi, 20 settembre, e domani, 21 settembre. In questi due giorni le attività didattiche si svolgeranno in modalità on line per tutti gli alunni delle classi interessate, restando "garantita la possibilità di svolgere attività didattiche in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali", precisa la nota di D'Anteo.