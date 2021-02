Due classi dell'istituto comprensivo Paratore di Penne in quarantena per il Covid

Quarantena per due classi dell'istituto comprensivo Ciulli Paratore di Penne dopo la positività al Covid-19 (Coronavirus) di una docente.

La Asl ha fatto sapere al Comune del capoluogo vestino di aver predisposto, come da protocollo, la quarantena delle due classi dove la docente insegna e dei colleghi e collaboratori con cui la stessa è entrata in contatto.

"In accordo con la dirigente, in via cautelativa", dice l'assessore all'istruzione Nunzio Campitelli, "il sindaco ha predisposto con l’ordinanza sindacale numero 9 la sospensione dell’attività didattica frontale di tutti gli ordini per effettuare una sanificazione straordinaria di tutti i locali dell’Istituto".

Lo screening già programmato per martedì e mercoledì non subirà alcuna modifica.