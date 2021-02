Altre classi finiscono in quarantena a Pescara per il Covid: la situazione aggiornata

Il sindaco Masci riferisce di altre quattro classi nella scuola media "Tinozzi" finite in isolamento fiduciario per dei casi di Covid

Nuove classi delle scuole di Pescara finiscono in quarantena per il Covid. Il sindaco Masci infatti fa sapere che quattro classi della scuola media Tinozzi da oggi sono in quarantena per alcuni casi di positività al virus. Il plesso scolastico resterà comunque aperto. Ieri 1 febbraio, lo ricordiamo, è scattata invece la chiusura di altre scuole come previsto dall'ordinanza firmata dal sindaco, ovvero la media "Croce", la media "Mazzini"; la media "Rossetti", la scuola dell'infanzia e la primaria "Illuminati", la scuola dell'infanzia e primaria "Codignola".

Complessivamente sono circa 2.000 gli alunni attualmente in isolamento fiduciario. Intanto l'8 febbraio prossimo inizieranno i tamponi sugli alunni delle scuole medie, circa 4.000 alunni e 2.000 fra personale Ata e docenti mentre tutti i cittadini potranno nuovamente sottoporsi al tampone rapido nel centro che verrà riaperto a Porta Nuova.