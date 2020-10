Una classe del liceo statale 'Marconi' si ferma in attesa dell'esito di un tampone. Il test su una ragazza è stato programmato per il 6 ottobre. Tutti negativi gli altri tamponi eseguiti su alcuni studenti dell'istituto, che aveva deciso in via precauzionale di sospendere le lezioni in due classi per due giorni dopo che alcuni alunni avevano manifestato sintomi influenzali.

Visti i risultati dei test, una delle due classi potrà riprendere regolarmente le attività, mentre per l'altra la sospensione è stata prorogata al fine di consentire alla studentessa di essere sottoposta a tampone. E c'è chi ha espresso disappunto per i tempi di esecuzione dei test:

"Ci aspettavamo tempi più rapidi - ha detto il responsabile anti Covid della scuola, Giovanni Dursi - perché in questo momento ed in questo contesto la tempistica è tutto".

Sono tanti i ragazzi che, complice l'abbassamento improvviso delle temperature, stanno manifestando sintomi influenzali e malesseri di stagione. Ad oggi, fanno sapere però dalla Asl di Pescara, nonostante i numerosi tamponi eseguiti sugli studenti non sono emerse positività tra gli alunni tornati a scuola il 24 settembre.