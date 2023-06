Una classe del liceo Galilei vince il concorso “Inventiamo una banconota” della Banca d'Italia

La classe quinta B del liceo scientifico Galileo Galilei di Pescara vince il concorso “Inventiamo una banconota” e lo fa con le armi della creatività e dell’impegno sociale.

E riporta a casa un premio di 2mila euro, messo in palio dalla Banca d’Italia.

L’obiettivo assegnato per l’anno scolastico 2022/2023 alle 1.143 scuole partecipanti era quello di ideare una banconota “immaginaria” sul tema “Il grande caldo, il grande freddo: le risorse della terra non sono infinite”.

I ragazzi del Galilei, guidati dalla professoressa Lucia Pollio e sotto la supervisione del dirigente scolastico Carlo Cappello, hanno attinto agli stilemi dell’immaginario futurista, recuperando alcuni particolari delle opere del pittore Gerardo Dottori e declinandoli in chiave moderna ed ecologica” sotto lo slogan “Accertiamoci di non passare alla storia come la generazione che sapeva ma non si è preoccupata”.

«La premiazione», spiega il capo della filiale della Banca d’Italia di Pescara, Violetta De Luca, «è un’occasione utile per ’avvicinare il mondo della scuola a due obiettivi strategici per la Banca d’Italia: l’educazione finanziaria e la sostenibilità ambientale. Come è noto, l’istituto di via Nazionale è da sempre impegnato, anche in seno al comitato Edufin, nell’accrescere il livello di cultura finanziaria nelle scuole e nel Paese e investe, tra l’altro, risorse in un’azione diretta di formazione di docenti e alunni nell’ambito di un protocollo sottoscritto con il ministero dell’Istruzione e nell’organizzazione di iniziative di Pcto nelle proprie filiali». Grande soddisfazione esprime anche il dirigente Cappello: «Sono molto orgoglioso di come i ragazzi abbiano intercettato e raccontato il loro bisogno di sostenibilità. Per i ragazzi di quinta, inoltre, è stato davvero formativo mettersi alla prova in un progetto che coniuga finanze e ambiente».