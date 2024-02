Un cittadino ringrazia gli operatori del 118 per la professionalità e l'empatia

Elogi per il 118 di Pescara con la Asl che porta a conoscenza di un nuovo caso di buona sanità.

L'azienda sanitaria locale infatti rende nota la mail di un utente che plaude alla professionalità e alle doti di empatia degli operatori del 118 diretto da Aurelio Soldano.

Questo il contenuto della lettera inviata dal cittadino: «Buongiorno, con la presente vorrei portare a conoscenza della direzione generale Asl e ringraziare medici, infermieri e autisti dei quattro equipaggi del 118 in servizio nelle sedi di Montesilvano e Pescara per i preziosi interventi, nella mia abitazione, in favore di mia madre. Intervenuti con estrema competenza e professionalità manifestando nel contempo doti di empatia e umanità non comuni. I miei ringraziamenti sono rivolti, inoltre, anche agli operatori di centrale che hanno gestito in maniera egregia le varie chiamate. Ritengo doveroso, in un momento in cui sono all' ordine del giorno notizie riguardanti fenomeni di malasanità, sottolineare comportamenti encomiabili e degni di rilievo».