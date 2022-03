La denuncia di un lettore: "A Caramanico galleria chiusa, ma illuminata, gravi i danni all'ambiente"

Una galleria chiusa da oltre quattro mesi e lunga quasi un chilometro e mezzo, illuminata però 24 ore su 24. A segnalare quello che definisce uno spreco di energia oltre che un elemento di forte inquinamento per il territorio è un lettore de IlPescara. Il fatto riguarda la galleria Fontegrande di Caramanico Terme e sulla vicenda risposte l'uomo le chiede all'Anas. Il cittadino ricorda che la galleria è stata chiusa per motivi di sicurezza da quando un masso è caduto proprio davanti ad uno dei sui ingressi, ma seppur inagibile, viene illuminata, riferisce, con circa 500 lampade per tutto il giorno e la notte. Lampade che sarebbero anche molto potenti arrivando presumibilmente a consumare 1.200 kilowatt/h al giorno a fronte di un consumo familiare che di media è, sottolinea, di non più di 3.000 kw/h. Una situazione che porterebbe all'emissione di 154,351 kg di Co2 all'anno: ovvero quanta ne producono 119 auto, denuncia ancora, che percorrono 10.000 chilometri ciascuna in un anno.