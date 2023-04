Un cittadino sulla proposta di pedonalizzare via Tibullo e via Mazzarino: "Dobbiamo sciogliere le auto come neve al sole?"

Riceviamo e pubblichiamo un intervento di un nostro lettore, Gianni, che commenta la proposta lanciata da Giancarlo Odoardi, coordinatore interregionale della Fiab Abruzzo-Molise, per la pedonalizzazione di via Tibullo e via Mazzarino così da rendere l'asse viario come una rambla di Barcellona.

Il lettore esprime tutte le sue perplessità riguardo a un'idea che eliminerebbe, dopo quelli tolti in viale Marconi, gli spazi per il parcheggio delle automobili.

«Con stupore leggo l'intervento di Odoardi sulla proposta di pedonalizzare il tratto di via Mazzarino e via Tibullo per farne una rambla pescarese», scrive il cittadino, «guardate, io credo che qui si stia toccando il fondo. Premetto che sono un vero ciclista da sempre e mi muovo esclusivamente in bici (tranne quando diluvia) e che utilizzo l'auto solo in caso di assoluta necessità, ma vorrei chiedere a Odoardi (e al "sindaco che ama Pescara") le auto dei residenti di Porta Nuova dove devono essere parcheggiate? Le sciogliamo come neve al sole o le portiamo nei nostri salotti? Già lo scempio fatto in viale Marconi ha ucciso tutto l'asse centrale di Pescara sud (tra l'altro aumentando l'ingolfamento del traffico poiché c'è solo una ristrettissima corsia e le auto si incanalano con file dal ponte fino al circolo tennis. Senza parlare del rischio di rimetterci la pelle per i ciclisti, visto l'inesistente spazio per transitare, togliendo decine e decine di posti auto e danneggiando irrimediabilmente il commercio della via. Esattamente come l'"illuminato" attuale assessore Albore Mascia fece con corso Vittorio Emanuele II 10 anni fa, riducendo quell'altro asse centrale della città in una via morta, con oltre la metà delle serrande chiuse e arrugginite».