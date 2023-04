La polizia premia 4 cittadini che hanno contribuito all'arresto di criminali

Un momento molto intenso della festa per il 171esimo anniversario della fondazione della polizia è stato quello nel quale il questore di Pescara, Luigi Liguori, ha premiato 4 cittadini che hanno dimostrato senso civico, coraggio e spirito collaborativo.

Infatti, come fanno sapere dalla questura, con il loro agire, hanno permesso alla polizia di favorire le indagini arrestando i presunti autori di reati oppure di intervenire tempestivamente risolvendo in senso positivo situazioni connotate da criticità.

È stato quindi conferito il titolo di “Cittadino Virtuoso” ad Arnaldo Pasqualini, Domenico Di Bernardo, Belkis Bonabitacola e Federico Amoroso.

Queste le motivazioni: per Pasqualini «accortosi di aver subito il furto del proprio portafogli, si portava prontamente negli uffici della questura, dove, con estrema lucidità e determinazione, forniva agli operatori elementi utili ad attivare immediati accertamenti che permettevano di rintracciare due donne che avevano utilizzato le carte di acquisti on-line risultate altresì in possesso di documenti rubati. Dando prova di notevole senso civico e grande spirito di collaborazione». Fatti avvenuti a Pescara il 26 febbraio 2023.

Per Di Bernardo: «In qualità di direttore di un esercizio commerciale, accortosi di una rapina appena consumata presso tale attività, si poneva, unitamente ad altro dipendente, all’inseguimento del malfattore dandone immediata notizia al “113”, fornendo agli operatori di polizia ogni indicazione utile sul percorso di fuga, consentendo in tal modo l’arresto del rapinatore. Dava così prova di grande senso civico, coraggio e sprezzo del pericolo». Fatti avvenuti a Pescara il 19 dicembre 2022.

Per Bonabitacola: «Accortasi di un’aggressione ai danni di una persona da parte di un gruppo di giovani, ne dava notizia al “113”, fornendo agli operatori di polizia, in maniera costante e dettagliata, la descrizione degli eventi e delle persone coinvolte, consentendo in tal modo l’individuazione degli aggressori e di evitare che l’azione violenta posta in essere, potesse avere conseguenze ulteriori. Dava così prova di grande senso civico e coraggio”. Fatti avvenuti a Pescara il 31 marzo 2023.

Per Federico Amoroso: «Mentre passeggiava, accortosi di un furto appena perpetrato in un esercizio commerciale, si poneva all’inseguimento del malfattore dandone immediata notizia al “113”, fornendo agli operatori di polizia la direzione di fuga e la dettagliata descrizione del fuggitivo, consentendo in tal modo l’arresto dell’autore dei fatti. Dava così prova di grande senso civico, coraggio e sprezzo del pericolo». Fatti avvenuti a Pescara il 25 febbraio 2023.

Il questore Liguori ha anche premiato la classe “V A” della direzione didattica di Montesilvano – plesso “Villa Canonico” e la classe “I D” dell’istituto comprensivo Pescara 9 “Virgilio” rispettivamente vincitrici a livello provinciale per la scuola primaria e secondaria di I grado della sesta edizione del progetto/concorso “PretenDiamo Legalità”. Al concorso/progetto conclusosi nei giorni addietro, avevano partecipato numerose scuole di ogni ordine e grado e i loro lavori sono stati esposti durante la cerimonia, nel gazebo a loro dedicato. Una rappresentanza degli studenti ha partecipato alla celebrazione ed è stato loro consegnato un attestato di partecipazione. Si tratta delle classi: quarta della scuola primaria istituto comprensivo di Collecorvino “ A. De Iuliis”; la classe quinta C della scuola primaria della direzione didattica di Montesilvano – Plesso Villa Canonico; la classe quointa dell’istituto comprensivo di Torre de’ Passeri; una rappresentanza dell’istituto comprensivo di Cepagatti.