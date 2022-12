L'ira dei cittadini: "Le strade sono un colabrodo" [FOTO]

Sceglie l'ironia il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Piero Giampietro, nel denunciare il degrado in cui versano alcune vie nella zona dei colli e dell'ospedale: "E comunque la slitta di Babbo Natale ha lasciato le strade di Pescara in condizioni pietose", scrive sui social l'esponente Dem.

E diverse persone gli fanno eco segnalando problemi in varie strade della città: c'è chi menziona via Lago Isoletta, chi evidenzia che "via Rigopiano è in una condizione di pericolosità, per evitare buche e quant'altro si rischiano incidenti", e chi sottolinea che "in via Alfonso di Vestea la strada si sta letteralmente sbriciolando; una strada rifatta di recente, come il tratto di viale Pepe dal Tigre al lungomare, sta già cedendo in più punti, con avvallamenti profondi e pericolosi perché poco visibili, penso a chi si sposta su due ruote".

Un cittadino riferisce di aver "già fatto ben tre segnalazioni alla polizia municipale per una voragine pericolosissima che si è aperta in via Rieti, angolo via Latina, e la buca sta ancora là, in attesa che qualcuno ci si rompa la testa". E anche in via Sella di Corno ci sono problemi "con buca e avvallamenti vari, pericolosi per cicli e moto".

Va però precisato che proprio oggi il sindaco Carlo Masci ha annunciato che "a gennaio faremo partire la riqualificazione di via Andrea Doria, dell'ultimo tratto della riviera da via Vespucci al fiume, e lo sfondamento di via Benedetto Croce all'altezza di via Vespucci fino al fiume". Si tratta di "opere utili e necessarie a Porta Nuova", ma l'obiettivo del primo cittadino è di intervenire quanto prima anche in altre zone di Pescara.