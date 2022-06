I cittadini attraversano il cantiere della strada parco nonostante i lavori in corso per andare al mare [FOTO]

«Questa amministrazione comunale (in realtà i lavori sono gestiti dalla Tua, ndr) ha accelerato i lavori proprio nella stagione estiva (fino al 21 giugno siamo in primavera, ndr), constringendo le persone a camminare in mezzo al cantiere, sull’asfalto appena posato».

A segnalare la situazione è il comitato Strada Parco Bene Comune che critica nuovamente la decisione di riprendere i lavori lungo via Castellamare Adriatico, ovvero l'ex tracciato ferroviario.

«Ma non finisce qui», proseguono dal comitato, «ad agosto il cantiere sarà nella parte della strada parco più densamente popolata, sfrattando il mercato. Tutto questo con un procedimento sub judice del Tar e un filobus che non risponde ai presidi di sicurezza: sino ad ora, nessuna risposta è arrivata dalle controparti, sulle relative questioni sollevate dai legali del comitato, da ormai più di 8 mesi, su un tracciato fortemente antropizzato.

La Tua, stazione appaltante del cantiere, ha assicurato, rispondendo a una richiesta dell'assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Albore Mascia (da noi interpellato sulla questione), che entro 15 giorni al massimo sarà riconsegnato alla città il tratto da Le Naiadi a via Cadorna per un chilometro e 300 metri. Dunque il problema, almeno in questo tratto, dovrebbe essere risolto e i cittadini potranno recarsi al mare senza rischi e pericoli.

Resta chiaro che chi decide di attraversare un'area di cantiere si assume rischi e pericoli, nessuno è costretto a cammninare in mezzo ai lavori in corso e il buon senso vorrebbe di non attraversare aree transennate.