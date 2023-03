Assegnata a 11 donne residenti a Pescara la cittadinanza italiana [FOTO]

È stata assegnata la cittadinanza italiana a 11 donne, residenti a Pescara, che hanno completato il loro percorso di inserimento formale nel nostro Paese.

La cerimonia di consegna, alla quale hanno partecipato il sindaco Carlo Masci e l'assessore Patrizia Martelli, si è tenuta questa mattina (martedì 14 marzo) in municipio.

«Ho voluto istituire una cerimonia istituzionale, che in passato non c'era, per dare a questo momento, che cambierà in meglio la vita di ciascuna di loro, l'importanza che merita», evidenzia il primo cittadino, «se hanno creduto all'Italia così tanto da diventare cittadini italiani, l'Italia è giusto che creda in loro e le accolga a braccia aperte nella nostra comunità. C'era anche un bambino, con la sua mamma, che sventolava la bandiera italiana».