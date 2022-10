Conferita la cittadinanza italiana a 9 persone residenti in città

Nove persone residenti a Pescara hanno ricevuto la cittadinanza italiana che è stata conferita, in forma solenne, nel corso di una cerimonia nella sala consiliare del Comune.

Le 9 persone hanno fatto il percorso amministrativo previsto dalla legge per ottenerla, come fa sapere il sindaco Carlo Masci.

Poi il primo cittadino aggiunge: «Abbiamo voluto dare una veste formale di grande rilievo e di particolare significato alla cerimonia, organizzandola nella sala consiliare, perché, per questi nuovi cittadini italiani, la giornata odierna rappresenta un punto di arrivo, ma anche di partenza di una nuova vita. Ricordo ancora quando mio padre, emigrato nel 1947 in Venezuela, mi disse con soddisfazione che aveva acquisito la cittadinanza venezuelana, mantenendo quella italiana, perché aveva un forte legame con quel Paese, da cui aveva avuto tantissimo in termini di opportunità lavorative. Quelle parole mi hanno accompagnato nella decisione di dare solennità a questo momento, per dare importanza a coloro che l'hanno vissuto».

Alla cerimonia hanno partecipato anche gli assessori Luigi Albore Mascia e Patrizia Martelli.