Pescara l'undicesima città più soleggiata d'Italia: è l'unica abruzzese nella particolare classifica

Con le sue 335,68 ore di sole e una temperatura media di 17,03 gradi Pescara è l'unica città abruzzese presente nella classifica delle 50 città più soleggiate d'Italia stilata dalla piattaforma di prenotazione case vacanze Holidu. Non solo c'è, ma è anche in alta classifica con l'undicesima posizione per la gioia dei suoi abitanti.

Nelle prime dieci posizioni a dominare è il sud del Paese, ma due città del nord ci sono. Si tratta di Genova che è quinta nella particolare classifica con 344,03 ore di sore e 19,26 gradi di temperatura media e di Bolzano, nona con le sue 337,87 ore di sole a fronte, ed era immaginabile, di uan temperatura decisamente più bassa e mediamente di 7,64 gradi.

Sul podio tutta Sicilia con su tutti Siracusa dove le ore di sole sono 346,83 a fronte di una temperatura media di 19,58 gradi. Segue Catania con 346,78 re e 20,15 gradi di temperatura. Terza Messina con 344,52 ore di luce e una temperatura media di 18,61 gradi. Subito dopo c'è Reggio Calabria dove le ore di sole sono 172,019 e la temperatura di 18,61 gradi di media.

Dopo Genova, nella classifica delle dieci città dove ci si può godere di più il sole, ci sono Cagliari, Tarano, Palermo, Bolzano (come detto) e Giugliano in Campania.