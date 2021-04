A Città Sant'Angelo partono anche le vaccinazioni anti Covid a domicilio

A Città Sant'Angelo partono le vaccinazioni anti Covid a domicilio. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, aggiungendo che domani 8 aprile saranno sottoposte a vaccinazioni 10 persone fra over 80 e soggetti fragili angolani.

A spingere per questo tipo di ulteriore servizio ai cittadini, il sindaco Perazzetti al termine della riunione voluta lo scorso 27 marzo. L'idea è quella di coinvolgere i medici di base e la croce rossa angolana, per andare direttamente nelle case di particolari soggetti vulnerabili e fragili, accelerando così la vaccinazione di massa

Nella giornata di domani, due medici di base e una squadra di volontari della Croce Angolana, si recheranno

all’intero delle mura domestiche di dieci persone tra ultraottantenni e fragili residenti a Città Sant’Angelo per la somministrazione del vaccino “Moderna”.

La procedura per le dosi del “Moderna” prevede una divisione in 10 siringhe per volta, con una scadenza entro le 6 (sei) ore dal momento dell’apertura dal flaconcino. Per questo motivo, sono state organizzate due squadre composte ognuna da un medico, due volontari e un’ambulanza. Ogni medico, calcolati i tempi di somministrazione che vanno dai 45 ai 60 minuti a paziente, potrà vaccinare un massimo di 5 (cinque) persone al

giorno, già prestabilite.

Il sindaco ha espresso soddisfazione auspicando un'accelerazione nella campagna vaccinale per tornare presto alla normalità: