Città Sant'Angelo, prima giornata di vaccinazioni anti Covid per gli anziani: fra loro anche Assunta di 101 anni [FOTO]

Nessun intoppo a Città Sant'Angelo nella prima giornata di vaccinazioni degli over 80 contro il Covid. Lo ha fatto sapere il sindaco angolano Perazzetti che si è recato sul posto per un sopralluogo. Le procedure sono andate avanti in modo fluido e spedito, non ci sono stati assembramenti e lunghe attese per gli anziani chiamati alla vaccinazione dopo aver espresso l'interesse sulla piattaforma regionale.

Proseguiremo domani, sabato 6 marzo e domenica 7 marzo. Tra i vaccinati, c’è anche la signora Assunta Romano di 101 anni. Un esempio di forza, resilienza e voglia di vivere

I vaccini, lo ricordiamo, vengono somministrati all'interno della palestra "Fabbiani" a Marina di Città Sant'Angelo.