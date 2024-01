A Città Sant'Angelo gli stati generali delle disabilità intellettive e dei disturbi del neurosviluppo

Si terrà a Marina di Città Sant'Angelo, nell'Hotel Mood l'8 febbraio prossimo la tappa degli "Stati generali sulle disabilità intellettive e disturbi del neourosviluppo" abruzzesi. Dalle 9 alle 17,30 l'evento, organizzato e promosso da Anffas Abruzzo in collaborazione con Anffas Nazionale, darà seguito all’importante percorso di confronto con le istituzioni a livello regionale, per ciò che concerne le disabilità intellettive e del neurosviluppo.

L'evento, dal titolo "“Co-programmare la qualità di vita della persona con disabilità” Dal progetto di vita alla riconversione inclusiva dei servizi", ha come obiettivo quello di fare il punto sui punti di forza e di criticità presenti nell'attuale sistema dei servizi e sull'esigibilità dei diritti nella Regione Abruzzo, con espresso riferimento alla condizione delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo e dei loro familiari.

L’iniziativa sarà, quindi, l’occasione per ribadire quali sono i diritti delle persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo ed il loro livello di esigibilità, dando voce, a partire dagli autorappresentanti e dalle famiglie, ad esperti, associazioni di settore con cui Anffas si relaziona, alle organizzazioni sindacali, alle reti di appartenenza.

Inoltre, attraverso l'organizzazione degli Stati Generali, verrà sottolineato il nuovo ruolo e protagonismo che assume il terzo settore nelle relazioni con le istituzioni anche al fine di fare il punto su come vengono, in concreto, declinati i nuovi istituti della co-programmazione e co-progettazione e, più in generale, dell’amministrazione condivisa.