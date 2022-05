Anche a Città Sant'Angelo chiudono alcune scuole per il passaggio del Giro d'Italia

Anche a Città Sant'Angelo, in occasione del passaggio del Giro d'Italia, alcune scuole rimarranno chiuse nella giornata di martedì 17 maggio. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale specificando che gli istituti scolastici che sospenderanno le attività scolastiche sono: scuola Fabbiani primaria, scuola media Marina di Città Sant'Angelo, scuola dell'infanzia Saline, asili nido privati della Marina di Città Sant'Angelo, istituto Spaventa.

Il Comune fa sapere anche che vi potrebbero essere possibili disagi anche per il traffico nella zona di marina di città Sant’Angelo per questo si chiede di prestare massima attenzione. Ricordiamo che la tappa del Giro d'Italia partierà da Pescara per concludersi a Jesi, transitando anche nel territorio comunale di Montesilvano e Città Sant'Angelo.