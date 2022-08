Città Sant'Angelo, l'amministrazione comunale fa il punto sulle scuole in vista della ripresa dell'attività didattica

Il sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti ha fatto il punto della situazone per quanto riguarda l'edilizia scolastica angolana, convocando nei giorni scorsi un tavolo tecnico con le due dirigenti scolastiche di riferimento, in vista del nuovo anno scolastico che partirà fra circa un mese. Non sono emerse particolari criticità, anzi gli spazi comunali potranno accogliere anche i ragazzi dell'istituto superiore Spaventa che verranno accolti dalla scuola Giansante.

La scuola Ritucci ospiterà a sua volta la prima e la secondaria della stessa Giansante, mentre la scuola Verzella ospiterà la primaria e le classi dell'infanzia di Fonte Umano dove i lavori inizieranno a settembre 2022 e l'edificio sarà fruibile a partire dall'anno scolastico 2023/2024. In ristrutturazione il plesso Giallo con i lavori che termineranno a novembre 2022, mentre nessuna cricità per la scuola dell'infanzia del centro storico, per la scuola dell'infanzia della Madonna della Pace, per la scuola "Delli Castelli", per la scuola Fabbiani e per la scuola infanzia Saline.